"Мне неинтересен весь этот бред". Головкин - о словах "Канело" перед боем

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) заявил, что готов к третьему бою с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), передает корреспондент Tengrinews.kz Юлия Милова из Лас-Вегаса. Казахстанский боксер считает, что в противостоянии с мексиканцем он ведет 2-0 и тому нужно сделать многое, чтобы не ухудшить статистику.

- Как вы думаете, многие мексиканцы будут рады, если "Канело" проиграет?

- Я не думал об этом. Но у нас с обеих сторон есть свои болельщики, в том числе и у меня с мексиканской стороны.

- Надоели ли вам слова "Канело" по поводу того, что он отправит вас на пенсию?

- Абсолютно не обращаю на это внимание. Даже не слушаю в последнее время вообще, что он говорит. Настолько мне стало это неинтересно. На самом деле мне неинтересен весь этот бред, что он заявляет. Ну, это его мнение.

- Как вы думаете, это общее давление со стороны поклонников бокса привело к тому, что "Канело" все-таки согласился на бой?

- Я думаю, это не общее давление. Думаю, время пришло для этого боя, он нужен "Канело".

- Вы считаете, что, если выиграете у "Канело", это будет ваша третья победа над ним?

- Если я одержу победу, я буду так чувствовать. Потому что я чувствую, что веду 2-0. "Канело" надо многое сделать, чтобы в наших боях не было счета 3-0.

Напомним, что третий бой Головкин - Альварес, как и два предыдущих, пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США). По казахстанскому времени он состоится утром в воскресенье, 18 сентября. На кону будут стоять только пояса "Канело", который является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе.

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