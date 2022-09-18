У "Канело" нашлось объяснение несостоявшемуся нокауту в трилогии с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 KO) объяснил, почему ему не удалось одержать досрочную победу в трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO). Он выиграл лишь судейским решением, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Канело" и Головкин выявили победителя в трилогии

"Я знал с первого раунда, что он крепкий боец, у него полный порядок с генетикой. Он - крутой боксер. Рад был с ним встретиться. Фанаты увидели три хороших боя. Спасибо Головкину за все. Я намерен двигаться вперед ради своего наследия", - сказал "Канело" после боя.

Благодаря этой победе мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

Отметим, что "Канело" получил травму в бою с GGG и будет прооперирован.

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