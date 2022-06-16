"Канело" нашли неожиданного соперника после трилогии с Головкиным

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о возможной организации боя Сауля "Канело" Альвареса (57-2, 39 КО) в Австралии, сообщает vRINGe.com.

Хирн затронул этот вопрос, анонсируя свое первое шоу на территории Австралии осенью текущего года.

"Сейчас в боксе есть только три суперзвезды - это Энтони Джошуа, "Канело" Альварес и Кэти Тейлор. И я знаю, что все они с удовольствием подрались бы в Австралии. Все, что для этого нужно, - убедить их финансово и отыскать стоящего оппонента-австралийца. "Канело" выступает в 76,2 килограмма, а местная звезда Тим Цзю (сын Кости Цзю) - в 69,9 килограмма. И когда Тим поднимется в весе, этот бой в одно мгновение станет мегасобытием", - заявил Хирн.

Промоутер назвал главную причину для организации боев в Австралии. "Знаете, что самое крутое в том, чтобы делать ивенты в Австралии? В этом заинтересовано местное правительство - помогает в том числе и финансово. То есть вам выделяют деньги на организацию события, а в Британии приходится полагаться исключительно на выручку от продажи мерча, рекламы и билетов. Именно поэтому вы и увидели здесь бой между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном, а недавно еще и Джорджа Камбососа против Девина Хэйни", - добавил он.

Напомним, "Канело" вернется на ринг 17 сентября, чтобы в третий раз встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), а уже в следующем году он надеется провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), которому уступил в мае.

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