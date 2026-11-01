Канело нанёс первое поражение чемпиону и забрал его пояс

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого мексиканец Сауль Канело Альварес (64-3-2, 39 КО) победил француза камерунского происхождения Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО), передают Vesti.kz.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился судейским решением в пользу Канело - 116-111, 117-110, 115-112.

Благодаря этой победе Альварес отобрал у Мбилли титул чемпиона WBC во втором среднем весе.

Стоит отметить, что Канело грамотно выстроил бой, не дав сопернику возможности переломить его ход. Мбилли действовал прямолинейно, чем только помог звёздному оппоненту обрести уверенность в ринге и действовать в своей атакующей манере.

В итоге Канело одержал заслуженную победу, ставшую для него 64-й в карьере при трёх поражениях и двух ничьих. Мбилли потерпел первое поражение в карьере при 29 победах и одной ничьей.