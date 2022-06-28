"Канело" намекнул на нокаут в трилогии с Головкиным

©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 17:44

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) уверен в том, что нокаутирует Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в третьем бою, сообщает Fightnews.info.

Третий бой Головкин - "Канело" пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в лимите второго среднего веса. Там же состоялись их предыдущие два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

"Я не знаю, что происходит в моей голове во время битвы взглядов. Я просто думаю о том, что хотел бы, чтобы это был день боя.

Чувствую ли я, что в этот раз могу нокаутировать Головкина? Да. Я не просто чувствую, а сделаю это. Я нокаутирую его в поздних раундах. У него нет яиц", - сказал Альварес.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем! Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Альварес Сауль Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин Профессиональный бокс

Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 17:44
© 2008 - 2022 ТОО «EML»