"Канело" начал переговоры о реванше с Биволом после победы над Головкиным

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил о том, что уже обсуждает с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO) реванш с обладателем титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), сообщает Fightnews.info.

Хирн надеется, что россиянин 5 ноября победит обязательного претендента на свой титул Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO), после чего можно будет начать полноценные переговоры о его рематче с "Канело".

"Мы уже обсуждаем бой с Дмитрием Биволом. Посмотрим, победит ли он в Абу-Даби. Но у нас с Альваресом отличные отношения. Сейчас мы сделали пять боев для Канело, поэтому надеюсь, что мы продолжим сотрудничать до конца его карьеры", - сказал Хирн.

Напомним, что в мае "Канело" проиграл Биволу единогласным решением судей. Вместо реванша мексиканец провел третий бой с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), в котором победил также единогласным решением судей.