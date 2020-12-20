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"Канело" за бой с Головкиным дадут больше денег". Стангрит привел доводы в пользу трилогии

Также он назвал следующего соперника для победителя третьего боя.

"Канело" за бой с Головкиным дадут больше денег". Стангрит привел доводы в пользу трилогии
Фото: USATSI©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит считает, что все-таки может состояться третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (54-1-2, 36 КО). Вот какие доводы он привел в пользу трилогии.

"Канело" и Головкин могут провести третий поединок. После боя со Смитом Альварес сказал, что открыт к этому бою. Это связано с тем, что у него нет партнера на долгосрочных условиях. Он сам себе промоутер. С DAZN он сотрудничает, но не связан контрактом. Он может пойти на любую другую платформу, но сеть не купит бой против абы кого, вернее она купит, но денег много не даст. Одно дело, когда ты подписал и тебе гарантированно платят, и ты можешь где-то схитрить, выбрав соперника попроще, потому что у тебя все равно есть гарантия. Сейчас, когда тебе ничего не гарантируют, то против Головкина, конечно, дадут больше денег, чем против неизвестного соперника. И с учетом самого выступления Головкина этот поединок может вполне срастись. Потому что "Канело" дрался на DAZN и может дальше сотрудничать с этой сетью уже на других условиях. Ждем следующий шаг, это будет крайне интересно. И, может быть, мы все-таки увидим третий бой "Канело" - Головкин, поединок как минимум кассовый. И он вполне может быть интересным. За последние пять лет в средней весовой категории только один человек навязал ему очень серьезную конкуренцию - это GGG. Посмотреть этот бой еще раз - вполне. Кто говорит, что этот бой не нужен - не смотрите. А я считаю, что этот бой был бы интересным. Было бы интересно еще посмотреть бой, в котором встретились бы победители пар Сондерс - Андраде, Головкин - "Канело". Это было бы круто", - отметил Стангрит.


В своих последних поединках Головкин одержал досрочную победу над поляком Камилом Шереметой, а "Канело" решением выиграл у британца Каллума Смита. 

Головкин и Альварес первый бой провели осенью 2017-го и завершили его вничью, а через год решением успех праздновал мексиканец.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Альварес Сауль Смит Каллум

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