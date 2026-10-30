Канело Альварес выбрал страну для одного из следующих боёв

Известный мексиканский боксёр Сауль Канело Альварес заявил, что проведение одного из своих следующих боёв в Японии является его мечтой, передают Vesti.kz.

Мечта детства

По словам звёздного мексиканца, его особенное отношение к этой стране сформировалось ещё в юности.

"Я рос и тренировался вместе с Оскаром Лариосом, который провёл много поединков против японских боксёров. С тех пор я очень надеюсь, что мне тоже представится возможность заявить о себе в Японии", - приводит слова Альвареса инсайдер Майк Коппинджер.

Ближайшие планы боксёра

Прежде чем реализовать японскую мечту, Канело предстоит выполнить текущие обязательства. По информации Коппинджера, в графике мексиканца запланирован поединок против француза камерунского происхождения Кристиана Мбилли 31 октября, после которого он должен провести как минимум ещё один бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Только после этого команда боксёра сможет приступить к организации исторического вечера бокса в Токио.