Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксер Сауль Канело Альварес стал "казахом", сообщают Vesti.kz.

Альварес примерил на себя чапан с казахским национальным головным убором и выступил с обращением.

Напомним, несколько боксеров Suleimen Promotions проводят занятия в одном зале с Канело. В прошлом году Айдос Ербосынулы помогал мексиканцу подготовиться к титульному бою с россиянином Дмитрием Биволом.

Кроме того, Альварес провел три боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. Первый из них закончился ничьей, а остальные два выиграл мексиканец.