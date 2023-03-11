Канело Альварес стал "казахом" и выступил с обращением

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 23:23
©instagram.com/canelo/

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксер Сауль Канело Альварес стал "казахом", сообщают Vesti.kz.

Альварес примерил на себя чапан с казахским национальным головным убором и выступил с обращением.

Напомним, несколько боксеров Suleimen Promotions проводят занятия в одном зале с Канело. В прошлом году Айдос Ербосынулы помогал мексиканцу подготовиться к титульному бою с россиянином Дмитрием Биволом.

Кроме того, Альварес провел три боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. Первый из них закончился ничьей, а остальные два выиграл мексиканец.

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Метки:
Альварес Сауль

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