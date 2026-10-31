Канело Альварес проведет бой за титул чемпиона мира: где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса "Мексика против всего мира". Главным событием турнира станет противостояние мексиканской звезды Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) и непобежденного француза Кристиана Мбилли (29-0-1, 24 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоится на арене Kingdom Arena. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC во втором среднем весе. Альварес встретится с Мбилли, который владеет этим титулом.

В соглавном бою вечера мексиканец Хайме Мунгия (46-2-0, 35 КО - 1 КО), обладатель пояса WBA во втором среднем весе, сразится с россиянином Никитой Зоней (12-0-1, 10 КО).

В карде также выступит казахстанец Бек Нурмаганбет (16-0, 14 КО). Его соперником станет мексиканец Маркос Рамон Васкес Родригес (21-3-1, 10 КО).

Прямая трансляция боя Канело — Мбилли начнется ориентировочно в 01:00 по времени Казахстана. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на стриминговой платформе DAZN по этой ссылке.