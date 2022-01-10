"Канело" Альварес нашел себе соперника на бой в мае

Абсолютный чемпион второго среднего веса Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) может провести следующий бой против чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло (32-0, 22 КО), сообщает Boxing247.

Поединок может состояться 7 мая - в честь празднования национального праздника Мексики Синко де Майо.

Напомним, что оба боксера выходили на ринг в ноябре. Альварес нокаутировал Калеба Планта, а Чарло победил Хуана Монтиэля.

Вместе с Чарло в среднем весе выступает казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), который является чемпионом мира по версиям IBF и IBO.