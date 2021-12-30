Канат Ислам получил в соперники экс-претендента на титул чемпиона мира с 25 победами

Стал известен соперник казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (28-0, 22 КО) по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стал британец Джимми Келли (25-2, 10 КО). Сам поединок пройдет 21 января 2022 года в Плант-Сити (штат Флорида, США) и будет рассчитан на десять раундов.

29-летний Келли свой последний бой провел 12 декабря, когда нокаутировал в третьем раунде соотечественника Гарри Мэттьюса (16-50-3, 2 КО). Отметим, что в 2015 году британец проводил поединок за титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе с его тогдашним обладателем Лиамом Смитом (30-3-1, 17 КО) и проиграл техническим нокаутом.

Канат Ислам же последний раз выходил на ринг в феврале в Майами, нокаутировав эквадорца Джейсона Минду (14-4-1, 8 КО) в седьмом раунде. Для казахстанца это был первый бой с 2019 года.

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