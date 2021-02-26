"Камшыбек будет намного лучше". Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал предстоящий бой Кункабаева в профи

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев в интервью YouTube-каналу Sports True высказался о предстоящем бое в профи Камшыбека Кункабаева (2-0, 2 КО). Он считает, что капитан национальной команды выше классом, чем его оппонент.

Напомним, что изначально Кункабаев должен был драться с британцем Стивеном Уордом (13-1, 4 КО), но два дня назад произошла смена соперника. Теперь он выйдет на ринг против представителя Украины Сервера Эмурлаева (23-1, 9 КО).

Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев прошел взвешивание перед титульным боем в профи

- Нового соперника я еще практически не знаю, не видел, - сказал Кенжебаев. - Желаю Камшыбеку победы. Надеемся, что он одержит победу. Тем более он является капитаном сборной РК и 10 марта у него выезд в Германию уже на международный турнир среди любителей. Буквально день-два после своего боя он отдохнет и начнет подготовку уже с нами, неделю где-то еще подготовится и поедет на турнир в Германию в составе любительской команды.

- Что говорят, насколько Эмурлаев серьезным будет оппонентом?

- Судя по рекорду, серьезный соперник, я думаю. Бой может продлиться и все десять раундов. Но Камшыбек все-таки по классу выше. У него очень большой любительский опыт, который и в профессиональных боях очень часто где показывается. Мастерство спортсмена именно по классу бывает выше. В технико-тактическом плане, я думаю, Камшыбек будет намного лучше.

Бой Кункабаева станет главным на турнире, который состоится в субботу, 27 февраля, в Алматы под организацией MTK Kazakhstan. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

Кункабаев является обладателем лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории свыше 91 килограмма. Он получил разрешение сборной Казахстана проводить бои в профи, пока в любителях соревнования из-за пандемии проходят редко.