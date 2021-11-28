"Какая-то мыльная опера". Головкин честно высказался о "Канело" и его соперниках "под копирку"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (46-1-1, 36 КО) скептично оценивает последние достижения мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) и не считает абсолютного чемпиона второго среднего веса лучшим боксером на планете.

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"Я немного устал от этого боксерского сериала с противниками как под копирку. Эдди Хирн просто дает (ему) одного своего бойца за другим. Какая-то мыльная опера, от которой мы все устали, - сказал Головкин в интервью LA Times Espanol, обсуждая прошлых соперников "Канело". - Думаю, пора уже иметь совесть и завязывать с этим. Есть же более интересные варианты".

На вопрос о том, является ли Альварес сейчас лучшим боксером планеты, Головкин ответил, что "все зависит от критериев оценки".

"После моих с ним боев я не считаю его лучшим", - подчеркнул GGG.

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Напомним, Головкин дважды встречался с "Канело". Их первый бой в сентябре 2017 года завершился спорной ничьей, а спустя год минимально победил мексиканец.

Свой следующий поединок GGG проведет в декабре против "суперчемпиона" WBA в среднем весе японца Риоты Мураты.

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