"Каждый может стать никем…" Кроуфорд сделал заявление перед боем с Канело

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от предстоящего поединка против действующего абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО).

Бой пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 сентября, а его победитель получит титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

"Каждый может стать никем. В воскресенье мы всё увидим. Это историческая вещь. И в воскресенье она завершится. Я сосредоточен на том, чтобы стать самым лучшим. Я иду вперёд, иду к своим целям. Послушайте, меня не интересует, что будет после. Я пришёл сюда, чтобы не допустить ошибок", - сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

Канело заподозрил организатора титульного боя в симпатиях к Кроуфорду

Напомним, в андеркарде этого боя выступит казахстанский супертяж Иван Дычко (15-0, 14 KO), который проведет поединок с американцем Джермейном Франклином-младшим (23-2, 15 КО).