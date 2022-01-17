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Журналист The Ring восхитился топ-боями Головкина

Журналист The Ring восхитился топ-боями Головкина
©mirror.co.uk
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Журналист The Ring Майкл Монтеро с восхищением вспомнил поединки казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), на которых ему посчастливилось побывать, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мне так повезло, что я присутствовал на обоих боях. Это были действительно бои поколений", - написал он в "твиттере".

Напомним, они состоялись в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Если в первом бою соперники не смогли выявить победителя, то во втором удача сопутствовала "Канело". Поклонники бокса надеются, что в этом году их промоутеры смогут организовать трилогию.

Как известно, в декабре 2021-го в Токио Головкин планировал провести объединительный поединок против обладателя пояса "суперчемпиона" WBA японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), но он из-за "омикрона" был отложен - ожидается, что его удастся провести в апреле.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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