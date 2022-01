Журналист The Ring восхитился топ-боями Головкина

Журналист The Ring Майкл Монтеро с восхищением вспомнил поединки казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), на которых ему посчастливилось побывать, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мне так повезло, что я присутствовал на обоих боях. Это были действительно бои поколений", - написал он в "твиттере".

I feel so fortunate to have been there for both fights. They were truly generational type of bouts. https://t.co/anmCRU5GE7