Жумагулов стал боксером. Известны дата и соперник по дебюту

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (17-9) рассказал о своих ближайших планах. В частности, он затронул тему подписания контракта с промоушеном Fight Nights, сообщают Vesti.kz.

Как оказалось, его возвращение в российскую лигу связано исключительно с боксерской карьерой. По правилам ММА он продолжит биться в европейской организации OKTAGON.

"В OKTAGON у меня индивидуальный контракт на три боя, они мне разрешают драться в Казахстане. Что касается Fight Nights, то мы заключили контракт по боксу. Мой дебют состоится 20 декабря в Астане. Соперник - голландец с рекордом 1-0 по боксу. Хочу проверить себя, посмотреть, как я побоксирую", - сказал он в интервью телеканалу Sport Plus Qazaqstan.

Добавим, что две недели назад 36-летний боец успешно дебютировал в лиге OKTAGON, одержав уверенную победу единогласным решением судей.