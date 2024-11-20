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UFC? Жалгас Жумагулов получил контракт после победы в кровавом бою

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UFC? Жалгас Жумагулов получил контракт после победы в кровавом бою ©IG/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (17-9) подписал контракт на четыре боя с российским промоушеном Fight Night, сообщает SPORT+ с ссылкой на лигу.

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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (17-9) подписал контракт на четыре боя с российским промоушеном Fight Night, сообщает SPORT+ с ссылкой на лигу.

По контракту Жалгас должен за 2025 года провести поединки по правилам ММА и бокса.

Свой последний бой Жумагулов провел в Oktagon. 9 ноября в Братиславе (Словакий) Жумагулов в рамках турнира Oktagon 63 единогласным решением судей выиграл в кровавом бою валлийца Аарона Эби (16-10).

Это был первый поединок 36-летнего Жумагулова в чешско-словацком промоушене. Что касается 34-летнего Эйби, то он уже дважды бился за пояс чемпиона организации, но оба раза проиграл.

Напомним, Жумагулов в свое время провел семь боев в UFC: одержал одну победу и потерпел шесть поражений.

К тому же, Жалгас является бывшим чемпионом Fight Night. Оттуда он ушел в UFC.

Жумагулов пожаловался на промоушен после дебюта. Ему "зажали" денег
 

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