"Желаю Фирузе удачи, но...". Менеджер высказал опасения за Шарипову в титульном бою с Кэти Тэйлор

В декабре казахстанка Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) будет биться за титул абсолютной чемпионки мира в легком весе против Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии, а менеджер Зия Алиев обратил внимание корреспондента Vesti.kz на "слабости" в позиции претендентки за титулы.

Поединок состоится 11 декабря в Ливерпуле, а Шарипова сделала заявление о противостоянии. Высказалась и Тэйлор.

- Зия, хотелось бы услышать ваше мнение о бое Кэти Тэйлор с Фирузой Шариповой, который состоится в декабре. Фируза не раз говорила о желании провести эту встречу, а сейчас поединок объявили.

- Со всеми крутыми девочками Кэти уже встретилась. Последней для меня лично была Дельфин Персун. Очень жесткая бельгийка. Если я скажу, что Кэти выиграла первый бой в Нью-Йорке, то я совру. Мне показалось, что там спокойно можно было дать ничью. А при большом желании - отдать в другую сторону. Но они единогласным решением объявили Тэйлор абсолютной чемпионкой.

Во втором бою с Дельфин Кэти выглядела получше. Тэйлор прошла весь путь и стала абсолютно заслуженно чемпионкой. Она встречалась с очень сильными соперницами. У Фирузы карьера складывалась по-другому. Не знаю, от чего это зависело. Когда я узнал о бое, то для меня это было новостью. Понятно, зачем. Это, во-первых, хорошая реклама для самой Шариповой.

Что я пытаюсь объяснить? Есть звание абсолютной чемпионки мира. И есть определенный путь к нему, который ты проходишь. Это определенные имена, сложные бои... Я не верю, что можно прийти и просто забрать эти пояса. Не верю. И второй фактор - короткий срок на подготовку. Это не выглядит так, что Шарипова выиграла у Персун или кого-то еще и сказала, что готовимся на Кэти Тэйлор.

Они договариваются - через три месяца бой. В Англии бы этот поединок поставили мэйн-ивент. Эдди Хирн, на сколько я знаю его, сделал бы именно так. А когда я смотрел кард, то они поставили Криса Алжиери против Конора Бенна, а Кэти - под ко-мэйн-ивент. Думаю, что план такой: за счет Тэйлор продать еще билеты в Ливерпуле.

Я конечно, хотел бы пожелать удачи Фирузе, и чтобы у нее получилось, но для меня есть определенные факторы. Это дивизион маленький, что Шарипова до сих пор стоит номер один в WBA? Или это просто WBA, которых я никогда не выбираю из принципа. Относительно других организаций - у них слишком большая коррупция.

Официально объявлено о бое Фирузы Шариповой с абсолютной чемпионкой мира. Известны дата и место

"Казахстанские чиновники вставляли палки в колеса". Фируза Шарипова сделала заявление перед боем с абсолютной чемпионкой мира