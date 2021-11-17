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"Казахстанские чиновники вставляли палки в колеса". Фируза Шарипова сделала заявление перед боем с абсолютной чемпионкой мира

"Казахстанские чиновники вставляли палки в колеса". Фируза Шарипова сделала заявление перед боем с абсолютной чемпионкой мира
©instagram.com/sharipova_firuza
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) сделала заявление перед боем с абсолютной чемпионкой мира в легком весе Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram казахстанская боксерша написала пост, в котором отметила, что до нее так и не дошли деньги, выделенные на подготовку к поединку.

Напомним, бой Шарипова - Тэйлор состоится 11 декабря в Ливерпуле и будет рассчитан на десять раундов.

"11 декабря в Ливерпуле я встречусь с Кэти Тейлор за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring!

Мы давно шли к этому с моей командой, вели переговоры. Нам многие не верили, про нас врали и клеветали, и даже не представляете, какие палки в колеса вставляли нам некоторые казахстанские чиновники.

Им давали поручение нам помогать, но они делали совершенно обратное. Еще в начале года были выделены деньги на подготовку к этому бою, но они так до меня и не дошли. Я раскрою подробности чуть позднее.

Я сделаю все возможное, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира. Ни один профессиональный боксер из Казахстана и Средней Азии не боксировал за пять основных титулов.

Всего через месяц я смогу осуществить мечту всей своей жизни и подниму флаг Казахстана так высоко, как никто другой!" - написала Шарипова.

Забивала за Ирландию в футболе и дружит с МакГрегором. Чем опасна соперница Шариповой в бою за "абсолюта"

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Метки:
Шарипова Фируза Профессиональный бокс

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