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Забивала за Ирландию в футболе и дружит с МакГрегором. Чем опасна соперница Шариповой в бою за "абсолюта"

Забивала за Ирландию в футболе и дружит с МакГрегором. Чем опасна соперница Шариповой в бою за "абсолюта"
©Fight Sports
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанка Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) неожиданно получила шанс всей жизни. В декабре она выйдет на ринг против абсолютной чемпионки мира Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО). Подробнее об именитой сопернице - в материале Vesti.kz.

Стать боксером было ей предначертано судьбой. Она родилась в семье представителей этого вида спорта. Ее отец - Питер Тэйлор - является тренером по боксу. Он побудил интерес и у своей бывшей жены Бриджит Тэйлор. Она работала рефери. В данный момент родители Кэти находятся в разводе.

Сама спортсменка пришла в бокс в 11-летнем возрасте. И практически сразу же она смогла себя проявить. Стоит отметить, что тренерским процессом руководил ее отец. Он был ее наставником. Правда в 2016-м этот союз распался. По некоторой информации, причиной тому стал конфликт на фоне различных интересов и мнений.

Примечательно, что абсолютная чемпионка мира делила бокс с футболом. Она даже входила в состав молодежной сборной Ирландии. Есть даже забитые голы - она дважды отличилась за свою родную команду. Правда, карьеру футболистки пришлось завершить в пользу бокса. 

Спортсменка открыта, имеет ряд рекламных контрактов. Также известна своей дружбой с экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором и легендой бокса Флойдом Мейвезером-младшим.

Боксируя по любителям, Тэйлор построила невероятную карьеру. Она пять раз становилась победительницей чемпионата мира. Еще один раз завершила ЧМ с бронзовой медалью. Главным же успехом является золотая медаль Олимпийских игр. Она ее взяла на ОИ-2012 в Лондоне. Коллекцию также дополняют шесть первых мест на чемпионате Европы.

У Кэти огромная сила в ринге, а также она обладает уникальным мышлением. К тому же она настоящий пахарь. И в карьере не было времени на отдых: после недели в боксе она возвращалась к футболу на выходных, а затем снова приступала к тренировкам в зале.

Это ее закалило, сделало практически несокрушимой. Лишь перед завершением карьеры в любительском боксе она несколько раз уступила. Однако тогда у нее был переломный момент. Переход в профи вновь запустил режим уничтожения.

И сейчас она является абсолютной чемпионкой мира. Несмотря на возраст (ей 35 лет), она еще ни разу не показала, что годы берут свое. Тэйлор по-прежнему сносит всех, кто появляется на пути. Для Шариповой, которая никогда в своей карьере не встречалась с такой оппозицией, Кэти - смертельное оружие.

Трудно сказать, что Фируза сможет ей противопоставить. Нет мощи в ударах, вариативности, нужной практики. Кэти же опасна. И прежде всего своим левым боковым. Он у нее невероятный. Хочется скорее увидеть этот поединок.

Напомним, бой состоится в Великобритании. Он намечен на 11 декабря.

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Метки:
МакГрегор Конор Шарипова Фируза Мейвезер Флойд

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