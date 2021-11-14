Официально объявлено о бое Фирузы Шариповой с абсолютной чемпионкой мира. Известны дата и место

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) вернется на ринг 11 декабря, в этот день она проведет бой с абсолютной чемпионкой мира в легком весе Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии. Об этом сообщает DAZN.

10-раундовый поединок состоится в Ливерпуле.

35-летняя Тэйлор - олимпийская чемпионка Лондона-2012 в весовой категории до 60 килограммов, пять раз выигрывала чемпионат мира, неоднократно завоевывала золото на чемпионатах Европы и Евросоюза. На профессиональном уровне не имеет поражений.

В сентябре Тэйлор защитила свой титул, победив решением американку Дженнифер Хэн (18-4-1, 1 КО).

27-летняя Шарипова в последнем поединке вырубила не имеющую опыта в боксе чемпионку по муай-таю Любовь Белякову из России.