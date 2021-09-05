Ирландка Тэйлор защитила звание абсолютной чемпионки мира в весе Шариповой

Абсолютная чемпионка мира в легком весе из Ирландии Кэти Тейлор защитила свои пояса в бою с американкой Дженнифер Хэн, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В восьмом раунде она отправила соперницу в нокдаун, но та смогла продержаться до конца.
В итоге поединок продлился все десять раундов и завершился победой Тейлор единогласным решением судей со счетом 100:89, 100:89, 100:89.
Katie Taylor drops Jennifer Han in Round 8 👊 pic.twitter.com/X4gT6fwl5n— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 4, 2021
Напомним, что когда-то команда казахстанской боксерши Фирузы Шариповой заявляла, что достигнута предварительная договоренность о проведении боя с ирландкой.
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