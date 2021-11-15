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Абсолютная чемпионка мира сделала заявление о бое с Фирузой Шариповой

Абсолютная чемпионка мира сделала заявление о бое с Фирузой Шариповой
©matchroomboxing.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Абсолютная чемпионка мира в легком весе Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии прокомментировала предстоящий бой с казахстанской боксершей Фирузой Шариповой (14-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот поединок состоится 11 декабря в Ливерпуле и будет рассчитан на десять раундов.

"Я с нетерпением жду окончания года еще одной защитой своих титулов", - приводит слова Тейлор Matchroomboxing.com. - Я знаю, что в 2022 году меня ждут грандиозные бои, но сейчас я сосредоточена исключительно на 11 декабря и этой обязательной защите против Шариповой".

Напомним, что в сентябре Тэйлор защитила свой титул, победив решением американку Дженнифер Хэн (18-4-1, 1 КО).

27-летняя Шарипова в последнем поединке вырубила не имеющую опыта в боксе чемпионку по муай-таю Любовь Белякову из России.

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Метки:
Шарипова Фируза Ирландия

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