Жанибек Алимханулы заинтриговал громким заявлением

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) высказался о своем будущем, сообщают Vesti. Он заявил, что хочет объединить все титулы в дивизионе.

"Когда я соберу все титулы в моем дивизионе, вы все знаете, с кем я буду драться. И я не буду говорить, что он слишком маленький для среднего веса! ИншаАлла, это будет бой года!" - написал боксер в твитере.

Напомним, ранее появилась информация, что Алимханулы выйдет на ринг против нового чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии. Поединок возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США).