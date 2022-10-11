Жанибек Алимханулы пригрозил своему сопернику

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Сегодня 08:07
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сделал угрожающее заявление, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер обратился к своему сопернику - британцу Дензелу Бентли (17-1-1, 14 КО). Их поединок пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort. 

"До боя остался месяц, но я уже готов нокаутировать своего соперника. Дензел, скажи своему тренеру, чтобы он вовремя выбросил полотенце!" - написал Алимханулы в твиттере.

Напомним, для Алимханулы это будет первая защита титула. Он стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний вес 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс WBO

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