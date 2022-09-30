Жанибек Алимханулы опубликовал фото и получил реакцию от фанатов

Команда чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) опубликовала фото с дебютного поединка казахстанца в США, передает корреспондент Vesti.kz. Бой состоялся 28 сентября 2018 года.

Ранее стало известно, что дебютную защиту титула Алимханулы может провести в ноябре, а его потенциальный соперник - британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО).

"Это фото - историческое. Американский дебют. Момент перед выходом на ринг. 2018 год. Как сегодня! Время…", - говорится в подписи к фото.

За час пост собрал более двух тысяч "лайков".

Добавим, ранее были обнародованы планы средневеса провести титульный бой в Казахстане, а Алимханулы обратился к чемпионам мира.

Алимханулы сделал обращение перед историческим моментом в карьере