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Жалгас Жумагулов выступил с заявлением о дебюте в боксе

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Жалгас Жумагулов выступил с заявлением о дебюте в боксе ©x.com/ZhakoZhumagulov

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов (17-9) высказался о предстоящем дебюте в профи-боксе, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов (17-9) высказался о предстоящем дебюте в профи-боксе, сообщают Vesti.kz.

Экс-боец UFC опубликовал пост в соцсети X (бывший Twitter), показав фото с партнером.

"Мой первый боксерский спарринг! Дебютирую 20 декабря, ждите моего боя, это будет шоу", - написал Жумагулов.

Добавим, что в ноябре 36-летний боец успешно дебютировал в лиге OKTAGON, одержав уверенную победу единогласным решением судей.

Жумагулов стал боксером. Известны дата и соперник по дебюту

Напомним, Жумагулов покинул UFC летом 2023 года проведя семь схваток, из которых выиграл одну и проиграл шесть.

Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе

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