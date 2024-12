Жалгас Жумагулов выступил с заявлением о дебюте в боксе

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов (17-9) высказался о предстоящем дебюте в профи-боксе, сообщают Vesti.kz.

Экс-боец UFC опубликовал пост в соцсети X (бывший Twitter), показав фото с партнером.

"Мой первый боксерский спарринг! Дебютирую 20 декабря, ждите моего боя, это будет шоу", - написал Жумагулов.

My first boxing sparring! I'll be making my debut on December 20th, wait for my fight, it'll be a show pic.twitter.com/6DdVSdqyQN