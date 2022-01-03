"Жалел, чтобы ребра не сломать". Казахстанец из Golden Boy рассказал о силе удара Головкина и опыте тренировок у Санчеса

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (14-2, 5 КО) дал интервью YouTube-каналу "Бокс. Обзоры от Дмитрия", в котором рассказал о силе удара своего именитого соотечественника Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), а также поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим тренером GGG Абелем Санчесом.

Напомним, Мадиев с 2015 по 2018 год тренировался с Головкиным. Сейчас интересы казахстанца представляет промоутерская компания Golden Boy.

- Не было такого, чтобы Санчес кого-то сдерживал: "Ты давай полегче бей или посильнее бей"?

- Гену он постоянно сдерживал, потому что Гена на тренировке может ударить и просто нокаутировать, например, и у него не будет спарринг-партнера. Даже когда некоторые с ним спарринговали, у него удар сильный, накладки надевали, чтобы ребра не сломать.

- То есть он не жалел спарринг-партнеров?

- Нет, он жалел, но у него иногда Санчес сдерживал, чтобы он аккуратней работал. А так он да, может ударить и потом без спарринг-партнера останется.

- А как Вы думаете, вот пока Санчес с Головкиным выигрывали, все там просто писали везде, что Санчес отличный тренер, они с Головкиным совпали очень здорово. После боев с "Канело" стали писать: "Да Санчес вообще не тренер, он ничего не понимает, надо немедленно Головкину от него уходить, потому что он загубит его карьеру". Что Вы об этом думаете?

- Я вообще всегда даже думал, Геннадий, когда к Санчесу приехал, он уже готовый боксер приехал, его даже учить ничему не надо было. Просто он его чуть-чуть подтолкнул именно физически, и он еще ему подходит как тренер. Он такой жесткий, у него нет такого - выйти, обыграть соперника. У Санчеса такое вот - выйти и нужен нокаут. А это Геннадию сто процентов подходит. А так, чтобы, он его научил какой-то технике... Но он уже сто процентов к нему приехал готовый боксер уже. Он к любому тренеру пойдет, покажет результат.

- Я помню, в свое время Ковалев говорил, что Санчес это вообще человек, который без боксерского опыта дилетант и без педагогического образования. Но злые языки говорят, что он просто не хотел ничего делать, что от него требовал Санчес. Где правда?

- Я не знаю, туда даже лезть не хочу, если честно. Просто бывает, что один тренер боксеру подходит, а другому боксеру не подходит. Вот Гене он сто процентов подходит, Санчес. Потому что у него в основном упор на нокаут, на физическое превосходство и на тренировки, но не на технику, не на тактику. Для Гены он сто процентов как тренер подходит.

- Какое у Вас первое впечатление о Санчесе?

- Он такой очень строгий. Как он сказал, так и должно быть. Во втором часу ночи мы приехали, и он мне говорит: "В семь часов утра ты должен быть на тренировке". У него в зале или ты делаешь то, что он сказал, молча и не спрашиваешь, зачем, или уходи отсюда

- А спарринги как происходили у Санчеса? Он требовал жестко, мягче или как пойдет?

- Спарринги всегда жесткие были. Когда я в любителях тренировался, ну и сейчас у нас здесь есть такое, что, когда день работы в парах ребята отрабатывают, например, из десяти раундов шесть-семь раундов по заданию. Один одно делает, второй — другое. И три, максимум, четыре последних раунда - это вольный бой. Но в Америке такого нет, там у всех, если спарринги, это жестко, как на соревнованиях.

В основном, даже вот которые травмы мы получаем, это все на тренировке, на спарринге. Бой намного легче получается. Какой-нибудь из тренеров с другого города привозит своих пацанов, там мексиканцы. С одним три раунда он поменяется, с другим. И каждый мексиканец тебя убить хочет. В основном на тренировке тяжело, травмы - это на тренировках, - сказал Мадиев.