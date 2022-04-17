Известный промоутер намерен помириться с президентом UFC

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Известный в мире профессионального бокса промоутер Оскар Де Ла Хойя выразил желание помириться с президентом UFC Даной Уайтом, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я хочу все уладить с Даной... Я немного критиковал UFC, и я был неправ в этом. Да, я бы с удовольствием помирился с Даной", - сказал Де Ла Хойя.

Отмечается, что Де Ла Хойя уже не первый год критикует гонорары в UFC. Последний раз легендарный боксер задел Уайта за живое в сентябре прошлого года вскоре после турнира UFC 266, обвинив главу сильнейшего промоушена в жадности. В ответ Уайт назвал его "лживым, двуличным, лицемерным мешком с гов*ом".
 

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Метки:
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