Известный американский тренер назвал топ-5 лучших боксеров P4P и высказался о позициях Головкина

Бывший чемпион мира во втором полулегком весе, а ныне известный американский тренер Роберт Гарсиа рассказал ESNews о своей версии пяти лучших бойцов в pound-for-pound (P4P) на данный момент, прокомментировал бывшее лидерство в данном рейтинге экс-чемпиона в трех категориях украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), а также высказал мнение о нынешних позициях чемпиона IBF в среднем весе (до 72,6 килограмма) казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 35 КО). Его комментарий приводит vRINGe.com.



- Топ 5 бойцов pound-for-pound в мире сейчас?



- Первый - "Канело", Кроуфорд, Спенс...



- Теофимо?



- Нет, я не думаю, что он в пятерке.



- "Танк"?



- Нет. Был Усик, но мне не понравилось его выступление. Теофимо выбил дерьмо из Ломаченко, многие люди считают, что он в pound-for-pound - может быть, он там. Тяжело сказать.



- Иноуэ?



- Иноуэ тоже там, но я не уверен, что он в пятерке.



- Чарло?



- Да, средневес. Хорошо дрался. И потом Иноуэ.



- Я хотел бы видеть Иноуэ против лучшей оппозиции. Ты не будешь в pound-for-pound, побив Молони.



- Если говорить о pound-for-pound, нужно показывать умения, то, как ты дерешься, что ты делаешь в ринге, и не обязательно против лучших бойцов мира. Ломаченко был номером один pound-for-pound, и он действительно не особо дрался с топовыми бойцами. Он дрался с приличными именами, но не топовыми.



- Он дрался с Салидо.



- И проиграл ему. Он долго был первым из-за своего мастерства, из-за того, что он делал в ринге. Вот что такое pound-for-pound. Ты не будешь в pound-for-pound из-за того, что ты побил того или того. Даже если ты побил их, но не выглядел хорошо, ты не можешь быть в pound-for-pound. Шон Портер мог побить Спенса, но это не означает, что он в pound-for-pound. Майдана мог побить Мейвезера, но это не означает, что он в pound-for-pound. Понимаете?



- Мы обычно думаем, что если ты бьешь номера один, ты становишься номером один.



- Я так не считаю. Для меня pound-for-pound - это мастерство, драться с лучшими бойцами.



- Пакьяо должен быть в pound-for-pound из-за мастерства?



- Пакьяо должен быть в топ-10.



- А что насчет GGG?



- Больше нет. Возраст. О нем сейчас не так много разговоров. Если он нокаутирует Чарло или Андраде, - значит, мы неправы. Я думаю, что он уже пошел на спад.



Отметим, что ближайший бой Головкин проведет против поляка Камила Шереметы 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени он начнется утром 19 декабря и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Для GGG это будет рекордная 21-я защита титулов.