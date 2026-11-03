Избежавший поединка с Алимханулы боксёр заявил о бое с Канело

Британский боксёр Хамза Шираз (24-0-1, 19 KO), ранее владевший титулом чемпиона мира во втором среднем весе, выразил желание встретиться на ринге с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (64-3-2, 39 KO), передают Vesti.kz.

Шираз нацелился на бой с Альваресом

1 ноября британец посетил вечер бокса в Эр-Рияде, главным событием которого стал поединок Альвареса с французом Кристианом Мбилли (29-1-1, 24 KO). Мексиканец одержал победу и завоевал титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.

После турнира Шираз пообщался с Майком Коппинджером в эфире DAZN и рассказал о желании проверить свои силы в противостоянии с одним из ведущих боксёров современности.

"Почему бы не проверить себя в боях против лучших? Я в этой игре, чтобы быть лучшим и выходить на бои против таких, как Канело. О таком можно просто мечтать. Каждый день я просыпаюсь и тренируюсь всё усерднее. Бой с Канело начинает становиться реальностью", — заявил Шираз.

Шираз отказался от боя с Алимханулы

Ранее британец отказался от обязательной защиты титула WBO во втором среднем весе против казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) и освободил чемпионский пояс.

Теперь Алимханулы предстоит побороться за вакантный титул в поединке с непобеждённым датчанином Якобом Бэнком (20-0, 11 KO). Их встреча запланирована на январь 2027 года.

Ранее Канело предложили бой с Алимханулы после победы над чемпионом.

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