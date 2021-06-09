Избегавший боя с Головкиным экс-чемпион мира собрался подраться с легендарным боксером

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч (33-2, 24 КО) ведет переговоры о выставочном бое с Роем Джонсом (66-9, 47 КО), сообщает vRINGe.com со ссылкой на Boxingnews24.com.

Отмечается, что встреча, вероятно, состоится в родном для британца Ноттингеме, где популярность почти 44-летнего Фроча обеспечит заполненную арену.

Недавно всегда резкий на высказывания Фроч разозлил американца заявлением, что нынешний Рой "давно уже пробитый".

"А ну покажи мне. Покажи, какой я пробитый, - призвал англичанина 52-летний Джонс в эфире iFL TV. - Стадион Уэмбли, 80 000 зрителей... Давай".

Фроч завершил карьеру семь лет назад. В отличие от многих чемпионов, он ушел не с поражением, а на полосе из пяти побед и после титульного боя. При этом он в свое время мог встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным, но промоутерам не удалось их свести в ринге. В то же время GGG называл его клоуном, который избегает с ним боя.

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