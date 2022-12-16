Историческое событие. "Казахский Титан" подписал контракт на четыре боя в США

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Сегодня 15:13
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Алмат "Казахский Титан" Жуманов подписал контракт с американским промоушеном Bare Knuckle Fight Championship на четыре боя в США, передает корреспондент Vesti.kz.

Сумма сделки не разглашается, но известно, что первый из боев пройдет уже в январе. Соперник станет известен ближе к дате. Уже в начале года Жуманов отправится в США для участия в кулачных боях и станет первым казахстанцем в этом промоушене.

Сообщается, что на него обратили внимание после досрочной победы над Саядом "Иранским Халком" Гариби.

Напомним, что Жуманов нанес поражение Гариби в бою, который проводился в Дубае (ОАЭ). Формат боя был четыре раунда по две минуты, но завершился в первом, когда казахстанцу удалось нокаутировать оппонента.

Отметим, что Bare Knuckle Fight Championship - это известный промоушен, организовывающий кулачные бои. В его ивентах принимали участие такие известные бойцы смешанных единоборств и профессионального бокса, как Артем Лобов, Пол Малиньяджи, Рикко Родригес, Кендалл Гроув, Джо Риггс, Чейз Шерман и Крис Лебен.

 

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Метки:
Казахский Титан

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