Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров в интервью "МК-Спорт" высказался о фаворите трилогии между Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО).

Он предположил причину отказа "Канело" от реванша с Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) и назвал победителя двух предыдущих боев между казахстанцем и мексиканцем.

- Сауль Альварес предпочел драться не с Дмитрием Биволом в реванше, а выбрал Геннадия Головкина. Вы видите в этом спортивные факторы или экономические?

- Я думаю, экономические. С Биволом он кричал о реванше, а потом посидел, остыл и понял, что очень сложно будет разобраться. Тем более, Бивол будет еще лучше и сможет его удосрочить, поэтому он решил сейчас заработать денег, тем более он думает, что разберется с помощью судей с Головкиным, или думает, что у Гены возраст. Все зависит от того, как Головкин подготовится. Если он будет умнее боксировать, то у него есть шанс разобраться.

- Сейчас расклад сил какой, Альварес - реальный фаворит?

- Мне Геннадий нравился в начале, когда он двигался, пока не зажимал к канатам в угол и не включал свою тяжелую артиллерию, у него лучше получалось. Как только начал перенимать мексиканский стиль. Если он станет боксировать как раньше, мне кажется, он сможет победить. Как земляк, желаю ему успехов в этом бою, чтобы он умно отбоксировал и разобрался с Альваресом.

- Он способен забрать у Альвареса десять раундов, как это сделал Бивол?

- Первый бой Геннадий, я считаю, выиграл, второй тоже выиграл, но можно было дать ничью.

Третий бой между GGG и "Канело" состоится 17 сентября. Первый прошел в 2017-м и не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал Альварес.

Напомним, Альварес в начале мая потерпел сенсационное поражение от Бивола.

Добавим, что Александров, представлявший Россию, является уроженцем Карагандинской области.