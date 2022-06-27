"И Елеусинов заглянет", или как в Казахстане пройдут вечер бокса и стритфутбол со звездами

В сентябре в Казахстане пройдет необычное событие - в один уик-энд состоятся турнир по стритфутболу с мировыми звездами и вечер профессионального бокса, в котором на ринг выйдут топовые казахстанские проспекты. Подробнее об ивенте, получившем название S3, рассказал корреспонденту Vesti.kz его организатор Зия Алиев.

Ориентировочные сроки события - уик-энд в сентябре. Продолжительность события - три дня.

- Первый день - это урбанбол, или стритбол. Три игрока в поле и вратарь. Турнир с участием 32 команд начнем с утра по олимпийской системе. Почему так? Турнир скоротечный - в один день. А тот, кто выдержит этот марафон и выйдет победителем, получит не только призы и станет чемпионом, но и примет участие в гала-матче со звездными игроками. С кем? Мы уже договорились с известным футзалистом Фалькао. Он - двукратный чемпион мира, которого фанаты знают как блистательного дриблера.

Приедет к нам топовый фристайлист - Арно "Сиан" Гарнье. Тот человек, который начал движение уличного футбола. Будет еще Нугзар Квиртия - бывший футболист и еще один активист стритфутбола. Дополнит квартет еще один известный мастер фристайла - Адонис. По нашей идее, ценные призы и подарки будут разыграны между тремя лучшими командами. В чем еще бонус? Наша команда-чемпион смешается с приглашенными звездами: два игрока плюс две звезды в гала-матче. Ты уже чемпион, а тут еще сыграешь в суперматче с топовыми исполнителями. Элемент шоу с большой мотивацией.

- А кто сможет претендовать на матчи со звездами? То есть как пройдет отбор команд? Какие требования к игрокам?

- Мы работаем над специальным сайтом, где будут приниматься заявки. Откроем его на два часа в определенный день. Если кто-то не успеет зарегистрироваться, а мы не наберем нужное количество участников, то через неделю будет второй шанс - еще на два часа. Отмечу, что мы не допустим профессионалов с действующими контрактами. Если это бывший игрок, то окей. Это ведь только украсит шоу и усилит турнир. Ждем игроков от 18 до 45 лет.

- А кого мы увидим в боксерском шоу?

- Естественно, упор будет сделан на казахстанских проспектов. Ожидаю мощное событие. Уже есть пара отличных наработок: боксеры, которых я бы хотел увидеть в этом шоу, и они его украсят своими яркими выступлениями. Я также знаю нескольких боксеров, которые сами захотят выйти на ринг в нашем шоу, но у нас количество мест ограничено, как и в стритфутболе.

- А что будет на "десерт"? Вы обещали ивент на природе.

- Пикник с хорошим диджеем. Обязательно будет музыкальная звезда. Рассматриваем несколько вариантов. Постараемся сделать так, чтобы пикник стал логичным продолжением стартовых дней.

- Вы еще не открыли имена участников в боксе, а есть ли возможность, что приедут Данияр Елеусинов или Иван Дычко, с которыми вы работаете?

- Прорабатываем такую возможность. Почему нет? Вполне может быть, что они приедут на ивент, если будут свободны в эти сроки.

- А кто-то из тех, кто выступит в боксерском шоу, сможет рассчитывать на контракт с менеджером Зией Алиевым?

- Да.

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