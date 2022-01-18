"Ходил на разборки". Боксер Эюбов - о приостановке карьеры, депрессии и трудностях в США

Казахстанец Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО) на своей странице в Instagram выложил пост с намеком на завершение карьеры. Корреспондент Vesti.kz связался с боксером, расспросив о его текущем статусе. В откровенном интервью спортсмен, находящийся сейчас в США, подробно рассказал о своей ситуации, которая не лишена тяжелых моментов.

"Вы все правильно поняли. Пост - правда. В карьере у меня сейчас огромный спад. И это решение я принял из-за того, что мне тяжело и невыгодно драться. У меня нет спонсоров, менеджера, да или просто человека, который меня поддерживал бы.

Я все это время дрался сам без всякой поддержки. Я не прибедняюсь и не хочу якобы плакаться. Просто говорю как есть. Я понял одно: сам ты ничего не сделаешь без команды, без финансовой поддержки. Да, спортсмен может дойти до определенного уровня, но затем уже нужна помощь, толчок. Нужны витамины, смена экипировки, нужны восстанавливающие средства, массаж, сауна.

Спортсмен должен жить спортом - это и называется работа, а не то, чтобы выступать и идти работать на стройку или пиццерию. Мои промоутеры предлагали бой, но скажу искренне, что я был просто не готов именно в физическом плане. Ладно, психологически я готов всегда - вырос на улице и дрался в любых обстоятельствах. Но это не улица - это ринг. И там против меня выходит профессионал.

И, естественно, если у него хороший уровень, если у него хорошая команда, дающая все, что нужно, в бою это скажется. Он будет свежее, он будет быстрее восстанавливаться. Я же могу просто остановиться в физическом плане. Психологически я не остановлюсь - я лучше умру.

Но если я найду людей или хорошего человека, который мне поможет, то я сразу же вернусь в строй. На данный момент я работаю и, конечно же, поддерживаю форму. Делаю это без тренера. Со мной не работают на лапах, а это важно. Много нюансов.

Мой личный тренер заболел. И можно сказать, что ушел в отставку. Он мне пишет, поддерживает морально, но это все не то. Все не так легко, как люди видят со стороны, за экраном лают потом. Я повторюсь и буду повторять: я один уехал в США без единой поддержки.

Меня даже не провожали как положено. Да, вроде это мелочи, но, поверьте, это дает силу, уверенность. Поддержка - это главное, что нужно человеку.

Я люблю Казахстан, люблю свой город Актобе, но, увы, я там чужой.

Когда я прилетел в США, я тренировался в обуви, а потом в ней же ходил по городу. У меня не было, извините, сменных трусов. Я не говорю, что меня должны поддерживать, но какая-то должна быть этика. Я ведь выходец из Казахстана, хотя бы на что-нибудь малое мог рассчитывать.

Из-за безысходности я вышел драться в MSG. Пошел на это из-за долга, меня попросили его вернуть. На тот бой я совсем был нулевым, был не готов. Но честность должна быть на первом месте, и мне следовало вернуть долг.

У меня была депрессия, но я справился сразу же. Плюс понимал, что я вышел вообще неготовым. А через месяц у меня случилась самая огромная потеря - я потерял мать. К ней был очень привязан, мы были друг другу не только как сын и мама, мы были как друзья.

После этого у меня действительно была травма. До сих пор остается. Я после каждой тренировки шел домой и плакал как ребенок. Далее я взял бой с очень сильным оппонентом, бился до конца, но, увы, я также не был готов при всех обстоятельствах. Но я не сдался, бился.

Был период, когда ходил на разборки. Связался с не очень хорошими людьми, но вовремя ушел. И, конечно, карантин. Все остановилось, нет боев, а есть лишь проблемы и испытания, которые остались со мной. А теперь и мой любимый тренер заболел, и мне очень не хватает его. Он мне как отец. Называет меня сыном, а его папой. Только один он мне помогал, когда я остался с трудностями.

Так еще в этой депрессии, в этой черной полосе я работал в морге, когда был разгар карантина. И я понял там, что нужно ценить каждый миг, каждый день, каждую секунду, данной тебе Аллахом.

Мне неудобно перед промоутерами, ведь они предлагали бои. Неважно, тяжелые они либо нет. Главное, что предлагали. Мне же было стыдно им отвечать, так как не знал, как именно им ответить. Я, вроде, брал себя в руки, но снова срыв, депрессия мешала.

Однако я не сдался и не сдаюсь. Даже сейчас, как отвечу вам, поеду на тренировку, ведь там я лечусь, там спортзал, там мой доктор, там я отвлекаюсь от всего", - поделился Эюбов.

Напомним, профессиональная карьера казахстанца стартовала в феврале 2012 года, и почти все свои поединки он провел в США - часть из них состоялась в Германии. Последний бой провел в США в январе 2020-го, когда досрочно проиграл Джарону Эннису (25-0, 23 КО) и потерпел второе поражение в карьере.