"Говорю - GGG". Жумагулов рассказал о популярности Головкина в США

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-7) в интервью mma.metaratings.ru рассказал о роли Геннадия Головкина и высказался о противостоянии соотечественника с Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.

17 сентября конкуренты проведут третий поединок, а Жумагулов назвал исход двух первых боев.

"Первый бой выиграл Гена. Сомнений нет. Второй бой - ничья. Сейчас у меня нет сомнений, он выиграет встречу у Альвареса. Я уверен на сто процентов. Бивол показал, как надо работать с "Канело".

Головкину вообще нужно отдать должное. Когда я нахожусь в Америке и говорю, что из Казахстана, все спрашивают: "Что это за страна?" Я говорю: "GGG". Все поднимают большой палец. Вот так нашу страну и наш флаг поднял Головкин, ни один другой спортсмен этого не сделал", - подытожил Жумагулов.

Жумагулов высказался о бое Рахмонова с Чимаевым и титуле чемпиона в UFC

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт