"Горжусь, что здесь я рождена!". Абсолютная чемпионка мира восхитилась Казахстаном

Абсолютная чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина, уроженка казахстанского города Абай, побывала на родине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известная спортсменка, уже завершившая карьеру, проживает в России. В этот раз она навестила Алматы и поделилась воспоминаниями со своими подписчиками в соцсетях.

Напомним, в активе 46-летней Рагозиной 22 боя в профи, во всех она одержала победы. Карьеру завершила в 2009 году. Во время выступлений получила прозвище "Кувалда".

"Мой Казахстан в мире всем известен гостеприимством, добротой и простотой! Я счастлива была увидеть город спустя много лет. В 13 лет по лестницам "Медеу" бегала вверх 856 ступеней, вниз - 847! И не зря же бегала! Стала чемпионом Азии и Казахстана по легкой атлетике.

Ностальгия с подругами детства по родному городу Абай! Я все помню и всех! В следующий раз обязательно полечу в Караганду! Я горжусь, что здесь я рождена! Казахстан - Родина моя!" - написала Рагозина в Instagram, поделившись снимками.