"Горжусь, что здесь я рождена!". Абсолютная чемпионка мира восхитилась Казахстаном

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 16:21
©uhd.name

Абсолютная чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина, уроженка казахстанского города Абай, побывала на родине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известная спортсменка, уже завершившая карьеру, проживает в России. В этот раз она навестила Алматы и поделилась воспоминаниями со своими подписчиками в соцсетях.

Напомним, в активе 46-летней Рагозиной 22 боя в профи, во всех она одержала победы. Карьеру завершила в 2009 году. Во время выступлений получила прозвище "Кувалда". 

"Мой Казахстан в мире всем известен гостеприимством, добротой и простотой! Я счастлива была увидеть город спустя много лет. В 13 лет по лестницам "Медеу" бегала вверх 856 ступеней, вниз - 847! И не зря же бегала! Стала чемпионом Азии и Казахстана по легкой атлетике.

Ностальгия с подругами детства по родному городу Абай! Я все помню и всех! В следующий раз обязательно полечу в Караганду! Я горжусь, что здесь я рождена! Казахстан - Родина моя!" - написала Рагозина в Instagram, поделившись снимками.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Наталья Рагозина Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:46
Профи-бокс
Казахстанcкий боксер узнал соперника на защиту титула
Сегодня , 16:45
Профи-бокс
В Великобритании назвали преимущество Головкина после отказа от чемпионского титула
Сегодня , 16:21
Профи-бокс
"Горжусь, что здесь я рождена!". Абсолютная чемпионка мира восхитилась Казахстаном
Сегодня , 14:22
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец возвращается после победы нокаутом. Есть дата и место боя
Сегодня , 11:45
Профи-бокс
Назван боксер, который превзошел Головкина по силе удара
Сегодня , 09:20
Профи-бокс
Небитый американец объяснил отказ от боя с Алимханулы
Вчера , 15:30
Профи-бокс
Хлестким нокаутом завершился титульный бой британского супертяжеловеса. Видео
Вчера , 14:17
Профи-бокс
Головкина похвалили за третий бой с "Канело"
Вчера , 12:59
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец без боя вошел в топ-10 рейтинга WBO
Вчера , 09:41
Профи-бокс
Казахстанец с нокаутом вернулся после годового простоя
© 2008 - 2023 ТОО «EML»