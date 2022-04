Головкину "предложили" бой против чемпиона мира с тремя титулами

Основатель Youtube-канала Fight Hub TV Маркос Вильегас предложил провести поединок средневеса Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО), выступающий в полусреднем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Американец выступает на два дивизиона ниже, чем казахстанец, но Вильегас считает, что это было бы топовым противостоянием.

"Назовите меня сумасшедшим. Мы хотели, чтобы Спенс и "Канело" были в 160 фунтах.

@ErrolSpenceJr против @GGGBoxing - грандиозный бой. Представляю себе этот поединок у себя в голове", - написал Вильегас.

Добавим, что Спенс досрочно выиграл бой, а казахстанец нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО).

Call me crazy. We wanted Spence and Canelo at 160. WOULD EFFING LOVE @ErrolSpenceJr vs @GGGBoxing . Tremendous fight. Just playing fantasy matchups in my head.