Эррол Спенс избил соперника в бою за три титула

Американский полусредневес Эррол Спенс (28-0, 22 КО) выиграл в главном бою вечера бокса в Арлингтоне (штат Техас, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спенс в ранге чемпиоа мира по версиям WBC и IBF встречался с кубинцем Йорденисом Угасом (27-5, 12 КО), который до этого боя был обладателем пояса WBA Super.
Бой рассчитанный на 12 раундов продлился десять. При этом, Спенс в шестом раунде едва не оказался в нокдауне, потеряв при этом капу.
.@YordenisUgas sends Spence to the ropes 😳#SpenceUgas pic.twitter.com/LvokZ72tl4— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) April 17, 2022
В восьмом раунде уже Угас дважды был на грани попадания в нокдаун, но рефери перед этим останавливал бой.
В итоге, в десятом раунде поединок все же был остановлен, после того, как кубинец не смог продолжать его из-за гематомы на лице, которая скрыла один глаз. Да и преимущество американца было заметным.
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