Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Головкину подсказали соперников для следующего боя

Головкину подсказали соперников для следующего боя
©DAZN

Обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс высказался о ситуации, сложившейся перед казахстанским боксером Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) в следующем году. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил, почему GGG не обязательно защищать свои чемпионские пояса WBA и IBF в среднем весе.

Ранее IBF призвала казахстанского чемпиона защитить свой титул против бразильца Эскивы Фалькао, а победитель этой схватки должен встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой - регулярным чемпионом WBA.

"Головкин провел длительную и яркую карьеру. Он отметился множеством больших побед и достижений. Он заслужил свое право называться топ-боксером и звездой. Сейчас он может выбрать тот вариант, который ему нужен, и не обращать внимания на ультиматумы. Защиты титулов против Фалькао и Лары вместе не будут настолько прибыльными, как один поединок с ярким соперником. Есть множество интересных боксеров: Юбенк, Мунгия или Чарло. Соперничество с ними выглядит более выгодным для GGG.

В случае если Головкин планирует завершать карьеру боем в Казахстане, то можно и просто защищать титулы, проведя бой на родине. В целом все решает Головкин, и он лучше знает, что нужно", - отметил Саенс.

Отметим, что небитый мексиканец Хайме Мунгия (41-0, 33 КО) нокаутировал аргентинца Гонсало Кории (21-6, 8 КО) и после этого бросил вызов GGG. Позднее DAZN подхватила эту идею и поделилась с подписчиками предложением о противостоянии.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:26
Профи-бокс
Головкину подсказали соперников для следующего боя Головкину подсказали соперников для следующего боя
Сегодня , 16:42
Профи-бокс
"Это стало сюрпризом". Эксперт - о чемпионском бое Алимханулы и противостоянии с Головкиным "Это стало сюрпризом". Эксперт - о чемпионском бое Алимханулы и противостоянии с Головкиным
Сегодня , 15:58
Профи-бокс
Впервые в Казахстане! Жанкош Тураров анонсировал титульный бой на DAZN Впервые в Казахстане! Жанкош Тураров анонсировал титульный бой на DAZN
Сегодня , 11:00
Профи-бокс
"Вопрос закрыт". "Канело" сделал заявление о реванше с Биволом "Вопрос закрыт". "Канело" сделал заявление о реванше с Биволом
Вчера , 20:22
Профи-бокс
В каком состоянии Айдос Ербосынулы? Команда боксера сделала заявление  В каком состоянии Айдос Ербосынулы? Команда боксера сделала заявление 
Вчера , 19:07
Профи-бокс
Бой в Казахстане? Стали известны подробности возвращения Джукембаева на ринг Бой в Казахстане? Стали известны подробности возвращения Джукембаева на ринг
Вчера , 17:21
Профи-бокс
В Великобритании оценили перспективы казахстанского супертяжа после досрочной победы в титульном бою В Великобритании оценили перспективы казахстанского супертяжа после досрочной победы в титульном бою
22 ноября, 08:59
Профи-бокс
Обязательный соперник Алимханулы собрался подраться с Биволом Обязательный соперник Алимханулы собрался подраться с Биволом
21 ноября, 17:09
Профи-бокс
"Совершенно другой уровень". Названа цена следующего боя казахстанского супертяжа с титулом от WBC "Совершенно другой уровень". Названа цена следующего боя казахстанского супертяжа с титулом от WBC
21 ноября, 13:14
Профи-бокс
Экс-чемпионка мира из Казахстана побила грушу и подтянулась на турнике в сексуальном бикини Экс-чемпионка мира из Казахстана побила грушу и подтянулась на турнике в сексуальном бикини
21 ноября, 12:43
Профи-бокс
DAZN намекнул на следующего соперника Головкина DAZN намекнул на следующего соперника Головкина
21 ноября, 12:19
Профи-бокс
Головкин заставил экс-чемпиона мира усомниться в величии "Канело" Головкин заставил экс-чемпиона мира усомниться в величии "Канело"
21 ноября, 10:19
Профи-бокс
Алимханулы пригрозил мексиканскому нокаутеру и назвал сроки боя с "Канело" Алимханулы пригрозил мексиканскому нокаутеру и назвал сроки боя с "Канело"
21 ноября, 09:39
Профи-бокс
Команда Алимханулы отреагировала на решение WBO по бою с небитым мексиканцем Команда Алимханулы отреагировала на решение WBO по бою с небитым мексиканцем
21 ноября, 09:03
Профи-бокс
WBO официально назначила бой Алимханулы против мексиканского нокаутера WBO официально назначила бой Алимханулы против мексиканского нокаутера
20 ноября, 12:20
Профи-бокс
Появилась реакция Алимханулы на победу мексиканца с 33 нокаутами Появилась реакция Алимханулы на победу мексиканца с 33 нокаутами
20 ноября, 12:00
Профи-бокс
Непобежденный мексиканец бросил вызов Головкину после нокаута в бою с экс-соперником Алимханулы Непобежденный мексиканец бросил вызов Головкину после нокаута в бою с экс-соперником Алимханулы
20 ноября, 11:24
Профи-бокс
Мексиканский нокаутер официально стал претендентом на бой с Алимханулы Мексиканский нокаутер официально стал претендентом на бой с Алимханулы
20 ноября, 09:27
Профи-бокс
Алимханулы "отказался" от боя с мексиканским нокаутером Алимханулы "отказался" от боя с мексиканским нокаутером
19 ноября, 21:48
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы сделал новое заявление после первой защиты титула Жанибек Алимханулы сделал новое заявление после первой защиты титула
19 ноября, 16:43
Профи-бокс
Стали известны соперница Лукас и место боя за пояс чемпионки мира Стали известны соперница Лукас и место боя за пояс чемпионки мира
19 ноября, 10:02
Профи-бокс
Тренер Бивола объяснил, почему Головкину необходимо продолжить карьеру Тренер Бивола объяснил, почему Головкину необходимо продолжить карьеру
19 ноября, 07:51
Профи-бокс
Ангелина Лукас анонсировала дату следующего боя Ангелина Лукас анонсировала дату следующего боя
18 ноября, 20:51
Профи-бокс
Ангелина Лукас на казахском языке сделала заявление о следующем бое Ангелина Лукас на казахском языке сделала заявление о следующем бое
18 ноября, 17:12
Профи-бокс
В Федерации профи-бокса назвали причину чудовищного поражения Ербосынулы в чемпионском бою В Федерации профи-бокса назвали причину чудовищного поражения Ербосынулы в чемпионском бою
18 ноября, 16:41
Профи-бокс
"Теперь будет проще". В США назвали главное достижение Алимханулы в чемпионском бою "Теперь будет проще". В США назвали главное достижение Алимханулы в чемпионском бою
18 ноября, 15:13
Профи-бокс
Два казахстанских боксера вошли в топ-5 рейтинга WBC Два казахстанских боксера вошли в топ-5 рейтинга WBC
18 ноября, 14:27
Профи-бокс
Мегафайт между американскими нокаутерами состоится в 2023 году Мегафайт между американскими нокаутерами состоится в 2023 году
18 ноября, 14:01
Профи-бокс
Казахстанский супертяж узнал свое место в рейтинге WBC после победы нокаутом Казахстанский супертяж узнал свое место в рейтинге WBC после победы нокаутом
18 ноября, 12:21
Профи-бокс
Тревожный сигнал прозвучал для "Канело" Тревожный сигнал прозвучал для "Канело"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus