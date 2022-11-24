Головкину подсказали соперников для следующего боя

Обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс высказался о ситуации, сложившейся перед казахстанским боксером Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) в следующем году. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил, почему GGG не обязательно защищать свои чемпионские пояса WBA и IBF в среднем весе.

Ранее IBF призвала казахстанского чемпиона защитить свой титул против бразильца Эскивы Фалькао, а победитель этой схватки должен встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой - регулярным чемпионом WBA.

"Головкин провел длительную и яркую карьеру. Он отметился множеством больших побед и достижений. Он заслужил свое право называться топ-боксером и звездой. Сейчас он может выбрать тот вариант, который ему нужен, и не обращать внимания на ультиматумы. Защиты титулов против Фалькао и Лары вместе не будут настолько прибыльными, как один поединок с ярким соперником. Есть множество интересных боксеров: Юбенк, Мунгия или Чарло. Соперничество с ними выглядит более выгодным для GGG.

В случае если Головкин планирует завершать карьеру боем в Казахстане, то можно и просто защищать титулы, проведя бой на родине. В целом все решает Головкин, и он лучше знает, что нужно", - отметил Саенс.

Отметим, что небитый мексиканец Хайме Мунгия (41-0, 33 КО) нокаутировал аргентинца Гонсало Кории (21-6, 8 КО) и после этого бросил вызов GGG. Позднее DAZN подхватила эту идею и поделилась с подписчиками предложением о противостоянии.

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