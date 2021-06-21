Головкина включили в список потенциальных соперников чемпиона мира

Стриминговый сервис DAZN видит казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) в списке потенциальных соперников чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) из США, который на днях успешно провел пятую защиту титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Среди вероятных соперников также фигурируют такие имена, как Сауль "Канело" Альварес и Деметриус Андраде.
Canelo? GGG? Andrade?— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 20, 2021
Who do you want to see Jermall Charlo fight next? 🤔 pic.twitter.com/hpYFcBnKQw
Напомним, что в минувшие выходные Чарло решением победил мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля (22-5-2, 22 KO). После боя он в очередной раз бросил вызов Головкину.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!