Головкина включили в список потенциальных соперников чемпиона мира

Стриминговый сервис DAZN видит казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) в списке потенциальных соперников чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) из США, который на днях успешно провел пятую защиту титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Среди вероятных соперников также фигурируют такие имена, как Сауль "Канело" Альварес и Деметриус Андраде.

Canelo? GGG? Andrade?



Who do you want to see Jermall Charlo fight next? 🤔 pic.twitter.com/hpYFcBnKQw