Головкина призвали дать реванш экс-чемпиону мира

Американская татуировщица Кристин Барнум обратилась к экс-чемпиону мира из Канады Давиду Лемье (43-4, 36 КО) по поводу необходимости провести второй поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся в 2015 году в Нью-Йорке (США), в восьмом раунде Головкин нокаутировал Лемье. Поединок стал дебютным для GGG на PPV.

"Привет Лемье, ты собираешься снова драться с GGG? Потому что вы ребята должны это сделать", - написала она в Twitter.

Hey @lemieuxboxing are you gonna fight @GGGBoxing ever again? Because .. you guys should.🙏🏼🙏🏼🙏🏼