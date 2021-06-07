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Головкина призвали дать реванш экс-чемпиону мира

Казахстанец деклассировал его в восьмом раунде.

Головкина призвали дать реванш экс-чемпиону мира
Геннадий Головкин. Фото: boxing-social.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Американская татуировщица Кристин Барнум обратилась к экс-чемпиону мира из Канады Давиду Лемье (43-4, 36 КО) по поводу необходимости провести второй поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся в 2015 году в Нью-Йорке (США), в восьмом раунде Головкин нокаутировал Лемье. Поединок стал дебютным для GGG на PPV.

"Привет Лемье, ты собираешься снова драться с GGG? Потому что вы ребята должны это сделать", - написала она в Twitter.

Напомним, что Лемье последний бой провел в минувшие выходные в Мексике, где одержал досрочную победу над перуанцем Давидом Сегаррой (34-5, 21 КО).

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Метки:
Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Лемье Давид Головкин - Лемье

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