Бывший соперник Головкина выиграл бой нокаутом

В Мексике в главном бою вечера экс-чемпион мира из Канады Давид Лемье (43-4, 36 КО), выступающий в суперсреднем весе до 76,2 килограмма, одержал досрочную победу над перуанцем Давидом Сегаррой (34-5, 21 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился до второго раунда, когда Лемье прижал соперника к канатам и начал его обрабатывать по всем этажам, вследствие чего рефери принял решение остановить одностороннее избиение.

Напомним, что Лемье бился с казахстанским боксером Геннадием Головкиным в 2015 году в Нью-Йорке (США) и был остановлен в восьмом раунде. Этот бой стал дебютным для GGG на PPV.

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