Головкина обязали провести бой с претендентом на пояс WBA

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Сегодня 08:12
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) провести бой с кубинцем Эрисланди Ларой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин, уступивший 18 сентября Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 KO), владеет титулом WBA Super в среднем весе. Также он является чемпионом мира по версии IBF. 39-летний кубинец владеет поясом регулярного чемпиона WBA.

"Комитет по чемпионатам WBA, приняв очередное решение в соответствии с планом сокращения мировых титулов, распорядился провести поединок между суперчемпионом в среднем весе Геннадием Головкиным и его обязательным претендентом Эрисланди Ларой".

"Переговорный период составит 30 дней и начнется 23 сентября, когда сторонам было отправлено сообщение, а продлится до 23 октября".

"Если команды не достигнут соглашения или одна из них откажется это сделать, бой будет выставлен на аукцион с долей 75 процентов в пользу Головкина и 25 процентов в пользу Лары", - говорится в сообщении.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Лара Эрисланди Профессиональный бокс

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