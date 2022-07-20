Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался перед трилогией с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает BoxingScene.com.

GGG не видит никаких проблем в своем первом поединке во втором среднем весе.

"Все точно так же. Я чувствую себя абсолютно комфортно. Для меня, буду с вами откровенен, это просто другой бой - просто другой соперник. Я спрашивал себя: "Чувствую ли я себя по-другому?". Ответ: "Нет". Я чувствую себя на 100 процентов комфортно даже в новом весовом дивизионе", - сказал Головкин.

Головкин был мастером нокаута на протяжении всей своей карьеры с показателем 84 процента нокаутов. Когда его спросили, перейдет ли его сила в новую весовую категорию, Головкин, похоже, ответил неуверенно.

"Посмотрим. Я думаю, что да. Но мы будем в новой ситуации. Нам нужно испытать себя", - сказал Головкин.

"Мне сейчас трудно сказать, потому что это будет мой первый бой в 168 фунтах. Мы будем готовиться и делать все возможное, чтобы подготовиться к этой весовой категории, но никаких прогнозов".

"Бой в 160 имеет свои плюсы и минусы, и, конечно, в 168 будет не так сложно".

"Я не знаю "Канело" в 168 фунтах. Я знаю его в 160. Не зря этот бой проходит не в 160. Я кое-что узнал о нем. Он узнал кое-что о себе в 160. Теперь мы попробуем в 168", - добавил он.

17 сентября Головкин и "Канело" проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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