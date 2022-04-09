Головкин сделал заявление перед боем с Муратой

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сделал заявление перед объединительным боем с обладателем титула WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщают Vesti.kz.

GGG опубликовал в социальных сетях фото из раздевалки на арене, где состоится поединок.

"Давайте начнем это шоу", - написал боксер.

Напомним, что вечер бокса проходит сегодня, 9 апреля, в Сайтаме (Токио, Япония). Поединок Головкин - Мурата начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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