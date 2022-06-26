Головкин сделал заявление о четвертом бое с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин оценил вероятность проведения четвертого поединка с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в случае своей победы, сообщает "Чемпионат".

По мнению Головкина, никакая из ведущих телеплощадок не возьмется за организацию боя из-за финансовых затрат.

"Вероятно, что нет, потому что это слишком дорого. Кто возьмется за это? DAZN? Я в это не верю. Кто? ESPN? Showtime?" – приводит слова Головкина издание BoxingScene.

Напомним, третий поединок боксеров состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). Ранее состоялась их первая пресс-конференция и боксеры провели первую дуэль взглядов. Самые лучшие моменты пресс-конференции можно посмотреть здесь.

На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии и заявив, что он только притворяется положительным человеком ради одобрения общественности. GGG ответил на это так.

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