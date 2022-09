Головкин сделал признание перед боем с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о своих фанатах, поддерживавших его во время прибытия в Лас-Вегас (США), где состоится его третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). По казахстанскому времени трилогия пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мои фанаты лучшие в мире", - написал GGG в Твиттере.

My fans are the best in the world 🙏🏻 pic.twitter.com/m4tYYGuADx